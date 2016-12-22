Рік роботи Тернопільської облради: Овчарук і Ко можуть злагоджено та продуктивно працювати

На прес-конференції очільники облради підводили підсумки першого року діяльності ради шостого скликання. Про ключові моменти, найбільші успіхи, а також стратегічні плани розповіли журналістам.

– Хочу подякувати депутатському корпусу Тернопільської обласної ради за розуміння, за співпрацю, за продуктивну роботу. Звичайно, на початку каденції було складно, було багато дискусій, обговорень, але це нормально, адже не можу бути однієї думки, коли є 64 депутати, кожен з яких має своє власне бачення з розвитку тієї чи іншої галузі. Але тим не менше, результат перевершив наші очікування, ми вийшли на конструктивну роботу і остання сесія показали, що ми можемо злагоджено, продуктивно працювати, – наголосив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

Окрему подяку висловив Віктор Вікторович і народним депутатами від Тернопільщини, які сприяли у вирішеннях питань, а також громадським активістам та громадській ради.

За рік роботи обласної ради було проведено 11 пленарних засідань, 4 сесії, тобто у порівнянні з минулими скликаннями, засідання проводилися майже щомісяця. До кінця року буде проведена ще одна сесія, під час якої розглядатимуть майбутній бюджет. За результатами засідань було розглянуто більше чотирьох сотень питань. Окрім того, більше 200 засідань провели і профільні депутатські комісії, на яких розглянули майже півтисячі питань.

Одним із ключових стало питання допомоги родинам учасників АТО. Зокрема, внесено зміни до програми соціально-економічного розвитку, згідно яких бюджет на допомогу сім’ям збільшено з 6 млн. грн. до 8 млн. грн. Окрім того, за навчання дітей за контрактом держава відшкодовувала гроші. Важливим також стало і рішення щодо зрівняння статусів добровольця та учасника бойових дій.

Випробуванням для депутатів став і цьогорічний бюджет, адже через зміни цін на енергоносії, головний економічний документ області постійно зазнавав змін. Як зазначив Віктор Овчарук, 7 правок було внесено до бюджету на 2016 рік і в результаті він був виконаний цілком задовільно.

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