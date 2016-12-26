Родинам загиблих тернопільських поліцейських вже купили квартири

Родинам убитих борщівським стрільцем поліцейських Сашка Рудика і Андрія Чернятинського вже купили квартири.

Про це повідомив начальник головного управління нацполіції в області Олександр Богомол.

Ми постійно контактуємо з родинами наших загиблих працівників Сашка Рудика і Андрія Чернятинського, – каже пан Богомол. – Спільними зусиллями працівників поліції і небайдужих людей, до яких я звернувся за допомогою, нам вдалось назбирати кошти, щоб придбати квартири. Це була ініціатива міністра МВС (Арсена Авакова – прим. авт.). Він допомагав. Квартири вже оплатили. Залишилась частина коштів, які ми в рівних частинах передамо потерпілим. Постійно спілкуємось з вдовами, і постійно допомагатимемо їм.

Нагадаємо, мешканець с. Бабинці Борщівського району, 46-річний Олекса Василюк, ввечері 22 серпня з мисливської рушниці убив свою дружину Оксану. Згодом, вночі і зранку 23 серпня застрелив ще двох поліцейських, після чого загинув сам в результаті операції спецпідрозділу поліції. З тих пір тернополяни нарекли Олексу «борщівським стрільцем».

Від рук Олекси загинули двоє поліцейських – Сашко Рудик і Андрій Чернятинський.

Розслідування у кримінальному провадженні щодо вбивства чотирьох людей на стадії завершення. Наприкінці листопада Олександра Богомола у прокуратурі допитали в якості свідка. Він, посилаючись на нормативні документи, пояснював, як діяли поліцейські під час спецоперації.

На мою думку, дії працівників поліції були правильними, – каже Олександр Богомол. – Щоправда, кілька поліцейських не надто відповідально віднеслись до своїх функціональних обов’язків, але це не «тягне» на кримінальну відповідальність.

Начальник Борщівського відділення поліції Володимир Горб’як на час слідства перебував у відпустці та лікарняному. Все для того, аби його участь і робота не вплинули на результати розслідування, каже Олександр Богомол.

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