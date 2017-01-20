Російські ЗМІ пишуть про теракт в Тернополі

Один з російських сайтів пише про продовольчий теракт у Тернополі.

“В Тернополе продают мясные изделия с проволокой внутри. Об этом написала на свое странице в социальной сети Фейсбук жительница Тернополя Оксана Петришин: «Друзья, я только что в магазине «Берегиня» купила сардельки и ливерную колбаску для своего песика. Сначала сварила сардельку. Когда стала есть, обнаружилось, что внутри у нее порезанная на мелкие кусочки проволока. Я обомлела. Потом увидела, что в ливерной колбасе та же проволока. Выставляю фото. Кто производитель этой продукции, узнать не удалось».

Кто сотворил «продовольственный теракт» в Тернополе, пока неизвестно. Но украинские продукты становятся все опаснее для потребителя. Как мы уже писали, высокие цены на коммуналку заставляют предприятия не соблюдать температурные режимы, а это прямой путь к массовым отравлениям. А тут вот еще и проволока, причем «порезанная на мелкие кусочки»…”