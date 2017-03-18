Розгоном блокувальників влада продемонструвала своє ставлення до відстоювання національних інтересів, – Олег Сиротюк

На порядок денний місцеві депутати висунули лише одне питання – «Про заяву депутатів Тернопільської обласної ради до Президента та Уряду щодо засудження силового розгону редуту №3 імені добровольців 16 батальйону 58 мотопіхотної бригади блокади торгівлі з окупованими територіями». На голосуванні дане питання отримало одностайну підтримку від членів фракції ВО «Свобода».

– Ми усі проголосуємо «за», адже вважаємо, що місцева влада повинна одностайно відреагувати на дії можновладців, адже ми краще знаємо позицію та думку людей стосовно розгону. І влада, і силові підрозділи повинні нарешті усвідомити, що їхнє завдання – це не захист олігархічного бізнесу, побудованого на крові. Їхнє першочергове завдання – виграти у російсько-українській війні. Допоки ми цього не зробимо, доти не зможемо зупинити втрат наших бійців та захисників. Так не може бути: в той час поки одні збагачуються та заробляють, інші – гинуть. Люди довго цього не терпітимуть, – наголосив голова фракції ВО «Свобода» Тернопільської облради Олег Сиротюк.

На думку свободівця, розгін редуту поблизу Кривого Торця, де перебували колишні майданівці, а тепер і учасників війни на Сході, символічно показав ставлення теперішньої влади до народу і до національних інтересів України.

– За свідченнями п’ятьох наших побратимів-свободівців, які безпосередньо приймали участь в блокаді і були на редуті в Кривому Торці: розгін був із брутальним застосування сили. Особливо до ветеранів і до учасників україно-російської війни. Влада символічно продемонструвала, що хоче нас зігнути та зламати; що вона диктуватиме умови і хоче продовжити цей свій бізнес на крові, – зазначив очільник фракції ВО «Свобода».

Також, Олег Сиротюк звернувся до керівників силових підрозділів в області, аби ті надали інформацію, чи приймали тернопільські правоохоронці участь в силових розгонах блокувальників і унеможливити таку ймовірність в майбутньому.