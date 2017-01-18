Розклад благословення домів йорданською водою в гуртожитках колишнього Комбайнового заводу
Церква Св.пророка Іллі УГКЦ за адресою вул. Бродівська.
Середа 18 січня (Навечір’я Богоявлення)
23:00 – Велике Повечір’я з Литією. Празнична св.Літургія св.Йоана Золотоустого (перша). Велике Йорданське Водосвяття.
Четвер 19 січня (Богоявлення)
09:00 – Празнична св.Літургія (друга). Велике Йорданське водосвяття.
17:00 – Благословення домів йорданською водою (Бродівська 50).
П’ятниця 20 січня
17:00 – Свята Літургія за здоров’я. Благословення домів йорданською водою (Бродівська 54).
Субота 21 січня
7:30 – Свята Літургія за померлих.
17:00 – Благословення домів йорданською водою (Лук’яновича 1).
Неділя 22 січня
09:00 – Свята Літургія за здоров’я.
11:00 – Свята Літургія за здоров’я (для дітей).
16:00 – Благословення домів йорданською водою (Лук’яновича 2, 3).
За інф. на дошці оголошень.
Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.