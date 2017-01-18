Новини Тернополя 

Розклад благословення домів йорданською водою в гуртожитках колишнього Комбайнового заводу

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Церква Св.пророка Іллі УГКЦ за адресою вул. Бродівська.

 

Середа 18 січня (Навечір’я Богоявлення)

23:00 – Велике Повечір’я з Литією. Празнична св.Літургія св.Йоана Золотоустого (перша). Велике Йорданське Водосвяття.

 

Четвер 19 січня (Богоявлення)

09:00 – Празнична св.Літургія (друга). Велике Йорданське водосвяття.

17:00 – Благословення домів йорданською водою (Бродівська 50).

 

П’ятниця 20 січня

17:00 – Свята Літургія за здоров’я. Благословення домів йорданською водою (Бродівська 54).

 

Субота 21 січня

7:30 – Свята Літургія за померлих.

17:00 – Благословення домів йорданською водою (Лук’яновича 1).

 

Неділя 22 січня

09:00 – Свята Літургія за здоров’я.

11:00 – Свята Літургія за здоров’я (для дітей).

16:00 – Благословення домів йорданською водою (Лук’яновича 2, 3).

 

За інф. на дошці оголошень.

Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.

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