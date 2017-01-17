Розклад богослужінь та освячення води у тернопільському храмі Св.Арх.Михаїла
Незабаром Водохреща, тому “Погляд” пропонує розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у церкві Святого Архистратига Михаїла УГКЦ, що на вул. 15 Квітня.
Вівторок 17 січня
7:00 – Свята Літургія за всяке прошення
8:15 – Свята Літургія за упокій
17:00 – Вечірня
18:00 – Свята Літургія за всяке прошення. Акафіст до Неіспиваємої чаші, Молитви матерів за дітей
Середа 18 січня (Навечір’я Богоявлення)
8:00 – Велика Вечірня з Літургією св.В.Великого. Велике Водосвяття
10:00 – Великі Царські часи
21:00 – Велике Повечір’я з Литією.
Четвер 19 січня (Богоявлення)
6:15 – Свята Літургія. Велике Йорданське Водосвяття
8:00 – Свята Літургія
10:00 – Свята Літургія
12:00 – Свята Літургія
18:00 – Свята Літургія
П’ятниця 20 січня
7:00 – Свята Літургія за всяке прошення
8:15 – Свята Літургія за упокій
18:00 – Свята Літургія за всяке прошення. Зібрання Братства МБНП
За інф. на дошці оголошень церкви.
Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.