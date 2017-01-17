Розклад богослужінь та освячення води у тернопільському храмі Св.Арх.Михаїла

Незабаром Водохреща, тому “Погляд” пропонує розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у церкві Святого Архистратига Михаїла УГКЦ, що на вул. 15 Квітня.

Вівторок 17 січня

7:00 – Свята Літургія за всяке прошення

8:15 – Свята Літургія за упокій

17:00 – Вечірня

18:00 – Свята Літургія за всяке прошення. Акафіст до Неіспиваємої чаші, Молитви матерів за дітей

Середа 18 січня (Навечір’я Богоявлення)

8:00 – Велика Вечірня з Літургією св.В.Великого. Велике Водосвяття

10:00 – Великі Царські часи

21:00 – Велике Повечір’я з Литією.

Четвер 19 січня (Богоявлення)

6:15 – Свята Літургія. Велике Йорданське Водосвяття

8:00 – Свята Літургія

10:00 – Свята Літургія

12:00 – Свята Літургія

18:00 – Свята Літургія

П’ятниця 20 січня

7:00 – Свята Літургія за всяке прошення

8:15 – Свята Літургія за упокій

18:00 – Свята Літургія за всяке прошення. Зібрання Братства МБНП

За інф. на дошці оголошень церкви.

Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.