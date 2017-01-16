Розклад богослужінь та водосвяття у тернопільській Надставній церкві

Наближається свято Водохреща, тому “Погляд” пропонує до вашої уваги розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у храмі Воздвиженння Чесного Хреста, за адресою: вул. Над Ставом, 16.

19 січня (Четвер)

6.00-9.00 – (біля каплички) Повечір’я, Утреня, Свята Літургія.

9.00-11.00 – Свята Літургія.

11.00 – Освячення води біля хреста у парку Топільче. Моржування.

За інф. працівників церкви.