Новини Тернополя 

Розклад богослужінь та водосвяття у тернопільській Надставній церкві

Irena Прокоментуй!

Наближається свято Водохреща, тому “Погляд” пропонує до вашої уваги розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у храмі Воздвиженння Чесного Хреста, за адресою: вул. Над Ставом, 16. 

19 січня (Четвер)

6.00-9.00 – (біля каплички) Повечір’я, Утреня, Свята Літургія.

9.00-11.00 – Свята Літургія.

11.00 – Освячення води біля хреста у парку Топільче. Моржування.

За інф. працівників церкви.

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