Новини Тернополя 

Розклад Хресних ходів на Тернопільщині у час Великого Посту

Irena Прокоментуй!

У Тернополі велика театралізована Хресна дорога відбудеться 2 квітня. Розклад Хресних ходів на Тернопільщині у час Великого посту за матеріалами Тернопільсько-Зборівської архиєпархії:

Пт. 10.03.17 Долина – 15.00  о.І.Догошия

Нестерівці – 16.00  о.І.Шкумбатюк

Білоголови – 16.00  о.І.Драпак

Воля – 16.00  о.Є.Кобильник
Сб. 11.03.17 В.Бірки – 16.00  о.М.Пастух

Глищава – 15.00   о.І.Довгошия

Бзовиця – 15.00  о.Б.Гавришко

Заздрість – 16.00  о.В.Топоровський
Нд.

2*

 12.0317 Бережани –  16.00   Мит. Василій

Козлів – 16.00  Вл. Теодор

Цебрів – 17.00  о.Б.Заблоцький

М.Ходачків – 17.00  о.Б.Гавришко
Пт. 17.0317 Зборів – 16.00  о.І.Римар

Мильно – 16.00  о.І.Драпак

Довжанка – 16.00  о.м. Р.Гриджук

Зеленче – 17.00  о.м.І.Сивак
Сб. 18.0317 Семенів – 16.00  о.В.Топоровський

Серетець – о.І.Римар

Курівці – 16.00  о.Б.Заблоцький

Осташівці – 16.00  о.І.Січкарик
Нд.

3*

 19.0317 Козова – 16.00  Вл. Теодор

Волочиськ – 17.00  о.І.Січкарик

Підволочиськ –  о.Б.Гавришко

Кам’янець – Подільський – 16.00  о.м.І.Данкевич
Пт. 24.03.17 Мшанець (Збор.) -16.00  о.Р.Дутчак

Богданівка/Білківці 16.00  о.І.Драпак

Ланівці – 16.00  о.А.Лахман

Мшанець (Терб.) – 16.00  о.Є.Кобильник
Сб. 25.03.17 Конюхи – 16.00  о.м.П.Репела

Мар’янівка (Хм.) – 16.00  о.м.І.Данкевич

Загір’я – 16.00  Вл.Теодор

Івачів Д.(Г.) – 16.00  о.І.Римар
Нд.

4*

 26.03.17 Озерна – 17.00  о.М.Пастух

В.Березовиця – 17.00  о.М.Богак

В.Гаї – 17.00  Вл.Теодор

Ладичин – 17.00  о.Є.Влох
Пт. 31.03.17 Ласківці – 16.00  о.Б.Заблоцький

Ренів – 16.00  о.В.Барна

Колодіївка  – 16.00  о.М.Валійон

Оліїв – 16.00  о.П.Порохонько
Сб. 1.04.17 Острів – 16.00  о.В.Брона

Петриків – 16.00  о.Б.Гавришко

В.Глибочок – 16.00  о.І.Січкарик

Зубра – 16.00  о.І.Римар
Нд.

5*

 2.04.17 ТЕРНОПІЛЬ          Мит. Василій,      Вл. Теодор.

Теребовля – 17.00  о.Р.Дутчак

Золотники – 17.00  о.В.Фірман
Пт. 7.04.17 Серединки – 17.00  о.М.Пастух

Лазарівка  – 17.00  о.І.Римар

Кемпінг – 17.00  о.В.Брона

Жабиня – 17.00  о.І.Драпак
Сб. 8.04.17 Ігровиця – 16.00  Вл.Теодор

Буцнів – 16.00  Мит.Василій

Гримайлів – 16.00  о.Б.Заблоцький

Біла – 16.00 о.м.П.Репела
Нд.

Квітна

 9.04.17 Залізці – 16.00  Вл.Теодор

Городок – 17.00  о.М.Пастух

Скалат – 17.00  Мит. Василій

Збараж – 16.00  о.І.Римар
Пт. 14.04.17 ЗАРВАНИЦЯ     Митрополит Василій
НЕДІЛЯ   ПАСКИ 16 КВІТНЯ

Можливо Вам сподобається:

Хто сьогодні налякав тернополян

Maryana Вимкнено

Завтра у Тернополі виставка птахів Миру

Redaktor Вимкнено

Тернопільські журналісти – лауреати всеукраїнської премії імені Івана Франка

Irena Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *