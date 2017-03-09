У Тернополі велика театралізована Хресна дорога відбудеться 2 квітня. Розклад Хресних ходів на Тернопільщині у час Великого посту за матеріалами Тернопільсько-Зборівської архиєпархії:

Пт. 10.03.17 Долина – 15.00 о.І.Догошия Нестерівці – 16.00 о.І.Шкумбатюк Білоголови – 16.00 о.І.Драпак Воля – 16.00 о.Є.Кобильник Сб. 11.03.17 В.Бірки – 16.00 о.М.Пастух Глищава – 15.00 о.І.Довгошия Бзовиця – 15.00 о.Б.Гавришко Заздрість – 16.00 о.В.Топоровський Нд. 2* 12.0317 Бережани – 16.00 Мит. Василій Козлів – 16.00 Вл. Теодор Цебрів – 17.00 о.Б.Заблоцький М.Ходачків – 17.00 о.Б.Гавришко Пт. 17.0317 Зборів – 16.00 о.І.Римар Мильно – 16.00 о.І.Драпак Довжанка – 16.00 о.м. Р.Гриджук Зеленче – 17.00 о.м.І.Сивак Сб. 18.0317 Семенів – 16.00 о.В.Топоровський Серетець – о.І.Римар Курівці – 16.00 о.Б.Заблоцький Осташівці – 16.00 о.І.Січкарик Нд. 3* 19.0317 Козова – 16.00 Вл. Теодор Волочиськ – 17.00 о.І.Січкарик Підволочиськ – о.Б.Гавришко Кам’янець – Подільський – 16.00 о.м.І.Данкевич Пт. 24.03.17 Мшанець (Збор.) -16.00 о.Р.Дутчак Богданівка/Білківці 16.00 о.І.Драпак Ланівці – 16.00 о.А.Лахман Мшанець (Терб.) – 16.00 о.Є.Кобильник Сб. 25.03.17 Конюхи – 16.00 о.м.П.Репела Мар’янівка (Хм.) – 16.00 о.м.І.Данкевич Загір’я – 16.00 Вл.Теодор Івачів Д.(Г.) – 16.00 о.І.Римар Нд. 4* 26.03.17 Озерна – 17.00 о.М.Пастух В.Березовиця – 17.00 о.М.Богак В.Гаї – 17.00 Вл.Теодор Ладичин – 17.00 о.Є.Влох Пт. 31.03.17 Ласківці – 16.00 о.Б.Заблоцький Ренів – 16.00 о.В.Барна Колодіївка – 16.00 о.М.Валійон Оліїв – 16.00 о.П.Порохонько Сб. 1.04.17 Острів – 16.00 о.В.Брона Петриків – 16.00 о.Б.Гавришко В.Глибочок – 16.00 о.І.Січкарик Зубра – 16.00 о.І.Римар Нд. 5* 2.04.17 ТЕРНОПІЛЬ Мит. Василій, Вл. Теодор. Теребовля – 17.00 о.Р.Дутчак Золотники – 17.00 о.В.Фірман Пт. 7.04.17 Серединки – 17.00 о.М.Пастух Лазарівка – 17.00 о.І.Римар Кемпінг – 17.00 о.В.Брона Жабиня – 17.00 о.І.Драпак Сб. 8.04.17 Ігровиця – 16.00 Вл.Теодор Буцнів – 16.00 Мит.Василій Гримайлів – 16.00 о.Б.Заблоцький Біла – 16.00 о.м.П.Репела Нд. Квітна 9.04.17 Залізці – 16.00 Вл.Теодор Городок – 17.00 о.М.Пастух Скалат – 17.00 Мит. Василій Збараж – 16.00 о.І.Римар Пт. 14.04.17 ЗАРВАНИЦЯ Митрополит Василій НЕДІЛЯ ПАСКИ 16 КВІТНЯ