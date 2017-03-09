Розклад Хресних ходів на Тернопільщині у час Великого Посту
У Тернополі велика театралізована Хресна дорога відбудеться 2 квітня. Розклад Хресних ходів на Тернопільщині у час Великого посту за матеріалами Тернопільсько-Зборівської архиєпархії:
|Пт.
|10.03.17
|Долина – 15.00 о.І.Догошия
Нестерівці – 16.00 о.І.Шкумбатюк
Білоголови – 16.00 о.І.Драпак
Воля – 16.00 о.Є.Кобильник
|Сб.
|11.03.17
|В.Бірки – 16.00 о.М.Пастух
Глищава – 15.00 о.І.Довгошия
Бзовиця – 15.00 о.Б.Гавришко
Заздрість – 16.00 о.В.Топоровський
|Нд.
2*
|12.0317
|Бережани – 16.00 Мит. Василій
Козлів – 16.00 Вл. Теодор
Цебрів – 17.00 о.Б.Заблоцький
М.Ходачків – 17.00 о.Б.Гавришко
|Пт.
|17.0317
|Зборів – 16.00 о.І.Римар
Мильно – 16.00 о.І.Драпак
Довжанка – 16.00 о.м. Р.Гриджук
Зеленче – 17.00 о.м.І.Сивак
|Сб.
|18.0317
|Семенів – 16.00 о.В.Топоровський
Серетець – о.І.Римар
Курівці – 16.00 о.Б.Заблоцький
Осташівці – 16.00 о.І.Січкарик
|Нд.
3*
|19.0317
|Козова – 16.00 Вл. Теодор
Волочиськ – 17.00 о.І.Січкарик
Підволочиськ – о.Б.Гавришко
Кам’янець – Подільський – 16.00 о.м.І.Данкевич
|Пт.
|24.03.17
|Мшанець (Збор.) -16.00 о.Р.Дутчак
Богданівка/Білківці 16.00 о.І.Драпак
Ланівці – 16.00 о.А.Лахман
Мшанець (Терб.) – 16.00 о.Є.Кобильник
|Сб.
|25.03.17
|Конюхи – 16.00 о.м.П.Репела
Мар’янівка (Хм.) – 16.00 о.м.І.Данкевич
Загір’я – 16.00 Вл.Теодор
Івачів Д.(Г.) – 16.00 о.І.Римар
|Нд.
4*
|26.03.17
|Озерна – 17.00 о.М.Пастух
В.Березовиця – 17.00 о.М.Богак
В.Гаї – 17.00 Вл.Теодор
Ладичин – 17.00 о.Є.Влох
|Пт.
|31.03.17
|Ласківці – 16.00 о.Б.Заблоцький
Ренів – 16.00 о.В.Барна
Колодіївка – 16.00 о.М.Валійон
Оліїв – 16.00 о.П.Порохонько
|Сб.
|1.04.17
|Острів – 16.00 о.В.Брона
Петриків – 16.00 о.Б.Гавришко
В.Глибочок – 16.00 о.І.Січкарик
Зубра – 16.00 о.І.Римар
|Нд.
5*
|2.04.17
|ТЕРНОПІЛЬ Мит. Василій, Вл. Теодор.
Теребовля – 17.00 о.Р.Дутчак
Золотники – 17.00 о.В.Фірман
|Пт.
|7.04.17
|Серединки – 17.00 о.М.Пастух
Лазарівка – 17.00 о.І.Римар
Кемпінг – 17.00 о.В.Брона
Жабиня – 17.00 о.І.Драпак
|Сб.
|8.04.17
|Ігровиця – 16.00 Вл.Теодор
Буцнів – 16.00 Мит.Василій
Гримайлів – 16.00 о.Б.Заблоцький
Біла – 16.00 о.м.П.Репела
|Нд.
Квітна
|9.04.17
|Залізці – 16.00 Вл.Теодор
Городок – 17.00 о.М.Пастух
Скалат – 17.00 Мит. Василій
Збараж – 16.00 о.І.Римар
|Пт.
|14.04.17
|ЗАРВАНИЦЯ Митрополит Василій
|НЕДІЛЯ ПАСКИ 16 КВІТНЯ