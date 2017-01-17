Розклад освячення води у храмах міста та благословення домівок тернополян (оновлюється)
Наближається свято Водохреща. Видання “Погляд” пропонує до вашої уваги розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста протягом 18-19 січня.
Масив “Дружба”:
Церква св. Володимира і Ольги (масив Дружба, вул.П.Орлика).
Масив “Східний” та “Канада”:
Храм Матері Божої Неустанної Помочі УГКЦ, за адресою: бульвар Данила Галицького.
Центр і масив “Новий світ”:
Розклад богослужінь та водосвяття у тернопільській Надставній церкві.
Собор Різдва Христового УАПЦ в Тернополі, вул. Руська.
Воду на Йордан в Тернополі спільно освячуватимуть священики різних конфесій міста.
Водосвяття у студентському храмі Тернополя вул. Б.Лепкого (на території Галицького коледжа).
Масив “Сонячний” (БАМ):
Церква Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ, за адресою: вул. Б.Лепкого (на території Галицького коледжа).
До 29 січня освячуватиме домівки тернополян настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ.
Святого Архистратига Михаїла УГКЦ, що на вул. 15 Квітня.
Графік богослужінь та водосвяття у храмі Івана Богослова УГКЦ, за адресою: проспект Злуки.
Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, за адресою: вул. Київська.
Село Гаї Гречинські:
Розклад освячення води в храмі Святого Духа у с. Гаї Гречинські.
За інформацією з дошок оголошень у храмах, сайтів парафій, працівників на парафіях та прес-служби УПЦ КП