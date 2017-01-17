Розклад освячення води у храмах міста та благословення домівок тернополян (оновлюється)

Наближається свято Водохреща. Видання “Погляд” пропонує до вашої уваги розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста протягом 18-19 січня.

Масив “Дружба”:

Церква св. Володимира і Ольги (масив Дружба, вул.П.Орлика).

Масив “Східний” та “Канада”:

Храм Матері Божої Неустанної Помочі УГКЦ, за адресою: бульвар Данила Галицького.

Центр і масив “Новий світ”:

Розклад богослужінь та водосвяття у тернопільській Надставній церкві.

Собор Різдва Христового УАПЦ в Тернополі, вул. Руська.

Воду на Йордан в Тернополі спільно освячуватимуть священики різних конфесій міста.

Водосвяття у студентському храмі Тернополя вул. Б.Лепкого (на території Галицького коледжа).

Масив “Сонячний” (БАМ):

Церква Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ, за адресою: вул. Б.Лепкого (на території Галицького коледжа).

До 29 січня освячуватиме домівки тернополян настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ.

Святого Архистратига Михаїла УГКЦ, що на вул. 15 Квітня.

Графік богослужінь та водосвяття у храмі Івана Богослова УГКЦ, за адресою: проспект Злуки.

Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, за адресою: вул. Київська.

Село Гаї Гречинські:

Розклад освячення води в храмі Святого Духа у с. Гаї Гречинські.

За інформацією з дошок оголошень у храмах, сайтів парафій, працівників на парафіях та прес-служби УПЦ КП