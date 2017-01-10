Розпорядок адорацій до Божого дитятка при найбільшому вертепі у Тернополі

Запрошуємо до молитви і прослави новонародженного Ісуса Христа а також до ознайомлення із розпорядком КОЛЯДУВАНЬ при Ісусовому вертепі.

Розпорядок АДОРАЦІЙ БОЖОГО ДИТЯТКА ПРИ ВЕРТЕПІ у церкві св. Апостола Петра від 14 січня до 15 лютого 2017 р. Б.

14 січня 16.00 — Адорація для Дітей

15 січня 13.00 — XVII Фестиваль вертепів міста Тернополя

(біля пам`ятника святого Франциска)

15 січня 16.00 — Адорація для мужчин парафії, Лицарі Колумба,

Псалтирне братство.

21 січня 13.00 — ІІ Фестиваль хорів під назвою «Возвеселімся всі разом нині»

22 січня 16.00 — Адорація молодіжних спільнот парафії, студентів і вчителів

29 січня 16.00 — Адорація для Братств Матері Божої Неустанної Помочі,

Матері Божої Параманної

5 лютого 16.00 — Адорація для групи Матері в молитві

5 лютого 18.00 — Адорація (Служба Божа і Свята Тайна Єлеопомазання)

для хворих і старших

12 лютого 16.00 — Адорація для ІІІ Чину Св. Франциска

15 лютого 16.00 — Адорація для парафіян церкви св. Петра