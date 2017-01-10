Новини Тернополя 

Розпорядок адорацій до Божого дитятка при найбільшому вертепі у Тернополі

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Запрошуємо до молитви і прослави новонародженного Ісуса Христа а також до ознайомлення із розпорядком КОЛЯДУВАНЬ при Ісусовому вертепі.

Розпорядок АДОРАЦІЙ БОЖОГО ДИТЯТКА ПРИ ВЕРТЕПІ у церкві св. Апостола Петра від 14 січня до 15 лютого 2017 р. Б.

14 січня          16.00 —   Адорація для Дітей

15 січня          13.00 —   XVII Фестиваль вертепів міста Тернополя
(біля пам`ятника святого Франциска)

15 січня          16.00 —   Адорація для мужчин парафії, Лицарі Колумба,
Псалтирне братство.

21 січня          13.00 —   ІІ Фестиваль хорів під назвою «Возвеселімся всі разом нині»

22 січня          16.00 —   Адорація молодіжних спільнот парафії, студентів і вчителів

29 січня          16.00 —   Адорація для Братств Матері Божої Неустанної Помочі,
Матері Божої Параманної

5 лютого         16.00 —   Адорація для групи Матері в молитві

5 лютого         18.00 —   Адорація (Служба Божа і Свята Тайна Єлеопомазання)
для хворих і старших

12 лютого       16.00 —   Адорація для ІІІ Чину Св. Франциска

15 лютого       16.00 —   Адорація для парафіян церкви св. Петра

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