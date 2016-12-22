Рятувальники просять тернополян бути обережними на льоду

У зв’язку із пониженням температурних показників та морозною погодою на водоймах України, зокрема на маленьких озерах та затоках річок, сформувалася поки ще нестійкий льодовий покрив, товщиною до 5 см. За таких умов виходити на тонку кригу, а тим паче рибалити, вкрай небезпечно, адже це може стати причиною трагічних наслідків.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян бути обачними, не наражати власне життя не небезпеку. Особливо це застереження стосується рибалок, яких можна найчастіше побачити посеред замерзлих водойм. Щоб запобігти виникненню нещасних випадків на водоймах, рятувальники ДСНС нагадують, що для одного пішохода безпечним вважається лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 см; для обладнання ковзанки – не менше 10-12 см (для масового катання – 25 см); масова піша переправа може бути організована при товщині льоду не менше, ніж 15 см. Також не слід виходити на водойму поодинці та у нічний час. Вирушаючи на риболовлю, обов’язково необхідно попередити рідних, куди ви йдете. Крім того, категорично забороняється вживати алкогольні напої до та під час перебування на льоду.

ДСНС України звертається до громадян з наполегливим проханням не виходити на тонку кригу, адже необдумана поведінка може загрожувати вашому життю. Розкажіть дітям, що лід на водоймах надто крихкий і достатньо лише одного кроку аби опинитися у воді. Бережіть своє життя і в разі нещасного випадку негайно телефонуйте за номером «101».