Новини Тернополя 

Село на Тернопільщині нарешті позбулося злодія

Maryana Прокоментуй!

9 січня із заявою до правоохоронців звернувся житель села Довжанка Тернопільського району. Чоловік повідомив, що невідома особа злила з автобуса «Еталон», який був припаркований на подвірї, 10 літрів дизельного палива.

Також злодій проник до літньої кухні, яка була незамкнена, й виніс звідти близько півтора кілограма м’ясних виробів.

Особу крадія поліцейські з’ясували. Підозрюваний вже не вперше спокушався на майно односельців. За останнім фактом щодо нього відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище.

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