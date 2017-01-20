Новини Тернополя 

Сергій Надал вділив тернопільським депутатам приміщення в 22 кв.м.

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Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал 19 січня.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою належного виконання службових обов’язків працівниками міської ради:

1.Визначити, службовий кабінет №31 площею 21,9 м2 за адресою вул. Листопадова, 5, як кімната для проведення нарад депутатів Тернопільської міської ради та засідань депутатських комісій.

2.Використання інших службових приміщеннях для нарад та засідань депутатських комісій Тернопільської міської ради, окрім залу засідань та зеленої кімнати, здійснювати за погодженням з міським головою.

3.Графік використання депутатської кімнати, залу засідань та зеленої кімнати узгоджувати з секретарем міської ради.

4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Шумаду В.В.

 

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