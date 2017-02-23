Серійного грабіжника затримали поліцейські у Тернополі

Причетного до низки грабежів 28-річного тернополянина затримали працівники Тернопільського відділу поліції Молодик грабував мешканок обласного центру.



Зі слів начальника Тернопільської поліції Сергія Гаврилюка, свій перший протиправний вчинок підозрюваний вчинив ще неповнолітнім. Тоді вперше потрапив за ґрати відбувати покарання. Однак виховна колонія не виправила хлопця, той далі продовжив криміналити. До крадіжки додалися наркозлочини. Тернополянин не тільки збував, а й сам став вживати наркотики. Гроші на згубну пристрасть молодик почав заробляти грабежами.

Своїх жертв підстерігав на вулиці. Одну з жінок пограбував близько шостої ранку, коли та йшла на роботу, іншу – у нічну пору. Підбігав ззаду, збивав з ніг та виривав сумки. Ще один злочин грабіжник вчинив серед білого дня – у аптеці викрав сумку в старенької пенсіонерки. Награбоване витрачав на власні потреби.

Надалі чинити протиправне тернополянину завадили правоохоронці. Підозрюваного у грабежах затримали згідно статті 208 КПК України. За фактом злочинів відкрито кримінальне провадження згідно частини 2 статті 186 ККУ. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.