Шахрай видурив у тернополянина 21 тисячу гривень

У мешканця селища Великі Бірки аферисти виманили кошти з банківського рахунку.

Незнайомець зателефонував на мобільний потерпілого та представлялися працівником банку. Повідомив, що з рахунку намагалися зняти кошти, тому слід негайно змінити усі захисні дані. Жертва за вказівками пройдисвіта вказала усі захисні коди банківської картки. Результат: у чоловіка з рахунку зникли 21000 гривень.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження. Аби не потрапити в шахрайські пастки, слід не довіряти незнайомцям конфіденційну інформацію. Вкотре нагадуємо, жоден банківський працівник не телефонує до клієнтів з запитами про захисні коди, номери банківських карток, тощо. Будь-які фінансові операції працівники фінансових установ здійснюють у відділеннях банку.

Будьте пильними!