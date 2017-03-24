Шахраї вибрали новою жертвою молоду дівчину зі Збаража

Правоохоронці щодня документують факти шахрайств і реєструють заяви місцевих мешканців, які потрапили на гачок аферистів.

22-річна мешканка Збаражчини повідомила, що з її банківської картки зникло 5000 гривень. Того дня до неї зателефонував невідомий та представився працівником банку. Чоловік розповів, що з рахунку жінки намагались зняти кошти тому вони заблокували картку. Після цього незнайомець попросив повідомити особисті дані, аби здійснити розблокування пластикового гаманця.

Дівчина довго не думаючи повідомила всі дані, які необхідні були шахраєві. Зрозуміла, що її ошукали, коли прийшло смс-повідомлення про успішне зняття коштів.

Правоохоронці неодноразово розповідали, що потрібно робити, аби не стати жертвою шахрайства.

Схема, за допомогою якої діють шахраї незмінна, хоча кожного дня зловмисники придумують все нові методи видурювання коштів.