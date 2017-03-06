“Ще стільки дітей у нас не було”: у Тернополі відбулась перша руханка-2017

Як повідомила організатор ранкової недільної руханки на острівку “Чайка” в Тернополі, чемпіонка світу з пауерліфтингу Ліля Проць, цього року в зарядці взяла рекордна кількість дітей.

— Ще стільки дітей у нас не було, — написала на своїй сторінці в Фесбуці задоволена Лілія Проць. — Вчилися робити ранкову гімнастику, розтягувалися, займалися на вуличних тренажерах, вивчали техніку скандинавської ходьби. А ще серед діток провели конкурс. Переможниця Diana Stadnyk (мама Лідія Стадник) отримала приз. А коли ми закінчили заняття, то прийшли ще кілька діток. Запрошуємо всіх на руханку 12 березня о 9:00 год!

Рекомендації Лілії Проць, як підготуватися до руханки: прокинувшись, випити склянку теплої води. Для тих, хто прокидається близько 8:00 год., краще не снідати; хто о 7:00 год. – може з’їсти щось легеньке (на вибір: пластівці, каша, омлет). З собою взяти 0,5 л води. Одяг: спортивні штани (якщо буде прохолодно – з підштанниками), футболка на довгий рукав, куртка, шапка, рукавички. Взуття – кросівки.