Що коїться у тернопільській міській раді

Сьогодні вранці правоохоронці розпочали обшуки у Тернопільській міській раді, відділі земельних ресурсів та приватному будинку одного з забудовників.

За інформацією депутата Андрія Шкули, в міській раді дійсно якісь обшуки і вони стосуються земельних справ (інвестугоди чи Генплан).

Я голова депутатської земельної комісії з серпня 2016 року. Генплану ми не порушували, землю під інвестугоди не погоджували. Тому люди в чорному мене чи колег не турбують.

І ще! Слідчі дії то нормальне явище не істеріть і не хвилюйтесь: винних покарають невинних оминуть. Маю надію, – каже депутат.