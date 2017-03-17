Що коїться у тернопільській міській раді
Сьогодні вранці правоохоронці розпочали обшуки у Тернопільській міській раді, відділі земельних ресурсів та приватному будинку одного з забудовників.
За інформацією депутата Андрія Шкули, в міській раді дійсно якісь обшуки і вони стосуються земельних справ (інвестугоди чи Генплан).
- Я голова депутатської земельної комісії з серпня 2016 року. Генплану ми не порушували, землю під інвестугоди не погоджували. Тому люди в чорному мене чи колег не турбують.
І ще! Слідчі дії то нормальне явище не істеріть і не хвилюйтесь: винних покарають невинних оминуть. Маю надію, – каже депутат.
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Що коїться у тернопільській міській раді”
https://www.youtube.com/watch?v=B31y0gvHinE