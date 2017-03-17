Новини Тернополя 

Що коїться у тернопільській міській раді

Redaktor 1 коментар

Сьогодні вранці правоохоронці розпочали обшуки у Тернопільській міській раді, відділі земельних ресурсів та приватному будинку одного з забудовників.

За інформацією депутата Андрія Шкули, в міській раді дійсно якісь обшуки і вони стосуються земельних справ (інвестугоди чи Генплан).

  • Я голова депутатської земельної комісії з серпня 2016 року. Генплану ми не порушували, землю під інвестугоди не погоджували. Тому люди в чорному мене чи колег не турбують.
    І ще! Слідчі дії то нормальне явище не істеріть і не хвилюйтесь: винних покарають невинних оминуть. Маю надію, – каже депутат.

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