Що плетуть та виплітають тернопільські дорожники?

Вчора дорожні бригади Заліщицької філії облавтодору працювали на трасі Татарів -Косів-Коломия-Борщів-Кам”янецьПодільський км 193-194.

Шляховики виконували роботи з плетення снігозахисних щитів та встановлення дорожніх знаків.

Нагадаємо, так званий пасивний снігозахист дозволяє захистити проїжджу частину від переметів, затримуючи сніг, який наносить вітром з відкритих територій. Загалом з початку зимового періоду попри дороги загального користування Тернопільської області шляховики встановили більше 30 кілометрів таких щитів.