Новини Тернополя 

Що плетуть та виплітають тернопільські дорожники?

Maryana Прокоментуй!
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Вчора дорожні бригади Заліщицької філії облавтодору працювали на трасі Татарів -Косів-Коломия-Борщів-Кам”янецьПодільський км 193-194.

Шляховики  виконували роботи з плетення снігозахисних щитів та встановлення дорожніх знаків.

Нагадаємо, так званий пасивний снігозахист дозволяє захистити проїжджу частину від переметів,  затримуючи сніг, який наносить вітром з відкритих територій. Загалом з початку зимового періоду попри дороги загального користування Тернопільської області шляховики встановили більше 30 кілометрів таких щитів.

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