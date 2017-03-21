Що приховують під будівництвом “тенісних кортів” у парку “Національного Відродження”?

Кілька нових тенісних кортів з’явиться в Тернополі у парку “Національного відродження”. Облаштує їх приватне підприємство, яке виграло інвестиційний конкурс.

-Інвестиційній конкурс виграло приватне підприємство “Дружба Натурпродукт”. Відтак, працівники цього підприємства уже розпочати роботи по облаштуванню тенісних кортів на території у парку “Національного відродження”, як згадувалось раніше, заняття на тенісних кортах для тернополян протягом 3-х годин будуть безкоштовні.

У Тернополі вже давно в обхід земельних аукціонів та уникнення суспільного резонансу проводиться практика надання земельних ділянок комунальним підприємствам, які в свою чергу за допомогою чудо інвестиційних угод передають ділянки приватним структурам наближеним до чиновників.

Цього разу шмат парку передадуть в користування приватній установі?

Наша спроба поспілкуватись з представниками забудовника зазнала повного “фіаско”.

“Там висить будівельний паспорт і там все пише, шось не подобається звертайтесь до міської ради” – заявив представник забудовника.

Також було відмовлено у можливості ознайомитись з проектом самого будівництва та декларацією на початок будівництва ( на офіційному сайті ДАБІ інформація стосовно будь яких декларацій чи то на підготовчі роботи , чи на початок будівництва – відсутня), а коли зайшла мова про саму інвестиційну угоду і що саме отримає інвестор в результаті даного будівництва – представник забудівельника взагалі розвернувая та пішов.

Така позиція можн свідчити тільки про одне – не все так гладко як здається.

А ось так виглядає дане будівництво та доріжки , що межують з ним.

Збудовано