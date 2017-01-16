Що тестував головний поліцейський Тернопільщини разом з журналістами

Сьогодні під час прес-конференції начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол разом із журналістами протестували роботу нашої лінії “102”.

Ми разом із представниками “четвертої влади” паралельно телефонували з різних номерів мобільних телефонів і на кожен дзвінок отримали відповідь чергового.

На восьми каналах лінії “102” працює чотири оператора. В один час можуть дотелефонуватися четверо мешканців Тернополя та четверо жителів з районів краю.

Сподіваюся, нашою роботою залишаться задоволені усі мешканці міста та області, – розповідає поліцейський.