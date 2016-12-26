Що зробили вартісного у Тернополі?

Під час будівництва нової тролейбусної лінії на вулиці Текстильній облаштували вуличне освітлення.Працівники КП «Тернопільелектротранс» кажуть, що вони не лише встановили опори та натягнули контактну мережу, а й облаштували ліхтарі.

Раніше там були ліхтарі, які не міняли ще з часів розпаду СРСР і які вже давно вийшли з ладу. А на ділянці від митниці до об’їзної дороги освітлення взагалі було відсутнє.

Відтепер вулиця Текстильна набула цивілізованого вигляду, де не лише регулярно їздять тролейбуси, а й безпечно знаходитись у темну пору доби.

«Це не перша вулиця, яку ми освітили. Подібні роботи були проведені на вулицях Морозенка, Сахарова, Протасевича, Довженка. Тобто всюди, де ми будуємо нові тролейбусні лінії ми цю зону освітлюємо», – підсумував директор КП «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх.