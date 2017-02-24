“Щоб тієї зарази не було в місті”, – про що просив тернопільський мер підполковника поліції

На сесії міської ради 24 лютого депутати заслухали т.в.о.начальника Тернопільського відділу поліції ГУНП підполковника поліції Гаврилюка Сергія Васильовича. Висловили чимало питань, претензій та зауважень щодо роботи його управління, домовилися про усунення даних недоопрацювань.

Завершили затвердженням доручення щодо посилення контролю ситуації в Тернополі із так званими групами “синіх китів” – об’єднань у соцмережах, які спонукають до дитячих самогубств. Міський голова попросив Сергія Гаврилюка зробити все, “щоб тієї зарази не було в місті”.

Під час виступу т.в.о. начальника поліції спростував інформацію про педофіла в районі ТЗОШ 20.

А також вислухав зауваження громадських активістів. Позитив вніс депутат міської ради Іван Сороколіт, який зауважив, що не довіряти підполковнику поліції нема причин, адже він чи не єдиний керівник, який успішно пройшов прозорий процес переатестації працівників поліції.