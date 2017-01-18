Щира коляда звучала в стінах ТДМУ
З найкращими побажаннями з нагоди Різдва Христового до Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 17 січня з колядою завітали представники Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні.
Ректор ТДМУ, професор Михайло Корда подякував колядувальникам за щирі віншування, збереження і примноження українських традицій. Він побажав колегам усіляких гараздів, успіхів, здоров’я і Божого благословення.
Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.