Щира коляда звучала в стінах ТДМУ

З найкращими побажаннями з нагоди Різдва Христового до Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 17 січня з колядою завітали представники Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні.

Ректор ТДМУ, професор Михайло Корда подякував колядувальникам за щирі віншування, збереження і примноження українських традицій. Він побажав колегам усіляких гараздів, успіхів, здоров’я і Божого благословення.

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.