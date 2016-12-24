Школи Тернопілля отримали 747 комп’ютерів

747 комп’ютерів отримала Тернопільська область. Наразі кожен район Тернопільщини отримає по 3 комп`ютерні класи. Крім того, 15 комп’ютерів, з ініціативи Міністерства освіти і науки України, отримає Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов. Заклад брав активну участь у проекті організації літніх мовних таборів “GoCamp”.

«Комп’ютери надійшли у рамках співпраці Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки. Також Міністерством освіти і науки України було закуплено та встановлено на комп’ютерах ліцензійне програмне забезпечення – операційна система, пакет офісних програмних засобів Microsoft Office Professional та антивірусне програмне забезпечення. Для нас важливо, щоб комп’ютери не тільки були доставлені, а й щоб учні одразу могли на них працювати», – зазначила в.о. начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Анна Зварич.

Вручив комп`ютери представникам районів голова обласної державної адміністрації Степан Барна.

«Для нас дуже важливою є якість надання освітніх послуг в Тернопільській області. Наша стратегія – це не тільки створення опорних шкіл, на які передбачаємо 3 млн грн. для сучасних кабінетів, шкільних автобусів. Важливим етапом є створення сучасних комп`ютерних класів у всіх без винятку школах області. Це початок, 747 комп’ютерів – це старт. Я думаю, з кожним роком ми будемо щонайменше таку ж кількість комп’ютерів направляти у навчальні заклади. Це дасть змогу вивести на новий рівень і навчальний процес, і учнів нашої області», – зазначив Степан Барна.

У Кобиловолоцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів у Теребовлянському районі ще донедавна був старенький комп`ютерний клас 2003 року. Про нові комп`ютери 142 школярів лише мріяли.

«Наша школа отримає 15 комп`ютерів. Ми з нетерпінням їх чекали, неодноразово зверталися в різні інстанції. Крім того, наша школа планується бути опорною. Також в нашій школі працює вчитель інформатики, який ввійшов у п`ятірку кращих вчителів за підсумками «Вчитель року». Його учні – призери не лише районних, а й обласних і всеукраїнських олімпіад з інформатики. Сподіваюся, завдяки новому обладнанню наші учні досягатимуть все нових вершин»,- розповів директор Кобилововолоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів Олександр Поліщук.