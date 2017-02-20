Сім’ї тернопільського поліцейського, який загинув у столиці, зібрали 100 000 гривень

Трагедія у Княжичах Броварського району Київської області забрала життя п’ятьох правоохоронців. Серед загиблих й уродженець Тернопільщини – 31-річний майор поліції Віталій Валецький.

Керівництво Головного управління Нацполіції краю не залишилося осторонь чужої біди. Для підтримки родини нашого земляка увесь особовий склад відомства зібрав сто тисяч гривень фінансової допомоги. У загиблого кордівця на Кременеччині залишилися напівсиротами двоє маленьких синів. Вдова Наталія Валецька від імені усієї родини подякувала тернопільським поліцейським за таку необхідну підтримку.

– Висловлюю глибоку вдячність за турботу та фінансову допомогу. У цей скорботний та нелегкий для нашої родини період приємно відчути підтримку та допомогу колег чоловіка і керівництва тернопільської поліції. Добре, що поряд є люди, які від щирого серця готові прийти на допомогу іншим. Ця підтримка – свідчення вашої небайдужості до чужого горя, а також вшанування світлої пам’яті загиблого, – наголосила жінка.

По 50 тисяч гривень допомоги від тернопільських поліцейських отримали родини і чотирьох інших загиблих кордівців.