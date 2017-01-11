Скільки демобілізованих Тернопілля знайшли роботу через центр зайнятості?

У 2016 році через центри зайнятості Тернопілля роботу знайшли 307 демобілізованих військових.

У місцевих центрах зайнятості Тернопільщини упродовж 2016 року було зареєстровано 1615 безробітних демобілізованих учасників АТО. З них 41 – мав інвалідність. Найбільше колишніх воїнів звернулося до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості – 213 осіб, Чортківського – 137 та Теребовлянського районних центрів зайнятості – 131 особа. Про це повідомляють у пресовій службі Тернопільського обласного центру зайнятості.

«До демобілізованих учасників АТО фахівці центрів зайнятості відносяться з особливою увагою, враховуючи соціальні, емоційні, психологічні аспекти, – повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. – Усім їм надаються інформаційні та консультаційні послуги щодо сприяння працевлаштуванню. Колишнім воїнам пропонують тимчасову зайнятість, професійну підготовку чи підвищення кваліфікації за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; консультують з питань започаткування власної справи».

Василь Олещук поінформував про те, що цьогоріч уже працевлаштовано 307 демобілізованих військових, з них 20 – отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 8 – отримали роботу за умови компенсації роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 111 – повернулися на військову службу за контрактом; 58 – працювали на громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Професійне навчання проходив 71 колишній воїн, з них, 6 здобули фах робітника фермерського господарства, 2 – кухаря, 7 – тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, 3 навчалися на електрогазозварників, 8 безробітних підвищували кваліфікацію на курсах «Охорона праці для робітників АПК» та «Періодична перевірка знань з охорони праці операторів котельні», 17 осіб навчалися на курсах «Менеджмент малого підприємництва», інші стажувалися безпосередньо на робочих місцях за професіями: слюсар-ремонтник, автослюсар, інженер-програміст, тракторист, менеджер зі збуту, столяр, бухгалтер. Після завершення навчання 49 атошників вже працевлаштовано.

За станом на 01.01.2017 для 839-х колишніх учасників АТО продовжується пошук підходящої роботи, з них 20 – продовжують професійне навчання. Допомогу по безробіттю отримують 774 особи. Середній розмір допомоги з безробіття для військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції становив 3426 грн.