Смертей через грип на Тернопільщині не фіксували

На Тернопільщині епідемія грипу та ГРВІ не є критичною і носить виключно сезонний характер. Загальна захворюваність за останні 7 днів склала 401 випадок на 100 тисяч населення.

При цьому кількість хворих зменшується – за перший тиждень нового року захворіло на 40,5% менше, ніж станом на останній тиждень 2016 року. Найважливішим є те, що летальних випадків, пов’язаних з цими хворобами не зафіксовано.

«Ситуація із розповсюдженням гострих респіраторних та грипу захворювань в області — контрольована, завдяки застосованим торік в грудні ефективним заходам. Ми провели засідання техногенної протиепідемічної комісії, де прийняли відповідні рішення, що спрацювали на випередження. Наступна хвиля захворюваності на грип очікується в кінці січня – на початку лютого, відповідно профілактичні заходи посилюватимуться», — зазначає начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук.