Сьогодні на тернополян чекає музичний вечір

У четвер, 30 березня, о 19.30 год. у Тернополі відбудеться вже V чвертьфінал музичного конкурсу серед молодих гуртів «Koza Music Battle». Цього разу на сцені арт-бару «Коза» виступить п’ять гуртів: троє з Києва та по одному зі Львова та Івано-Франківську.

Учасники гурту HIELS зібралися влітку 2014 року у Києві та грають у жанрах інді-рок, інді-поп, психоделічний рок, а зараз працюють над другим повноформатичним альбомом. MIKE LU з Івано-Франківська пропонує слухачам зануритися у драйвову і ліричну музику, яка охоплює різноманітність стилю інді-рок та інших жанрів.

Ще один столичний гурт MASHLAW прагне у музиці гармонійно поєднати ідеї справедливості, антинасильства, добра та миру з якісною, драйвовою музикою, а львівський SAY IT LOUD натхнення шукає у власних маленьких перемогах, починаючи від гарно розібраного та зіграного квадрату до запису цілої пісні.

Мабуть, найочікуванішим стане виступ киянки Тані Янковської з проектом HINDÜ. За неповний рік існування «Hindu» Таня встигла приборкати живі виступи, поїздити з концертами як по Україні, так і двічі виступити у Великобританії. На початку 2016 року Hindu підписала контракт про онлайн дистрибуції з RMN Music з Лондона, за участю яких вже вийшли два перших сингли, а 21 жовтня побачив світ і дебютний ЕР Spark.

Вхід на всі виступи вільний!