Сьогодні останній день, коли у Тернополі перебуває чудотворна ікона

Поліція Тернопільщини посилено несе службу з перших днів перебування на території області ікони Нерукотворного Спаса.

Проте у зв’язку з рекордною кількістю вірних, що прибувають до обласного центру, виникла потреба посилити заходи безпеки.

На даний час до несення служби з охорони публічної безпеки залучений особовий склад Тернопільського відділу поліції, співробітники апарату Головного управління, військовослужбовці другого батальйону військової частини 3002 Національної гвардії України.

Правоохоронці прийняли рішення щодо розподілу черги вірян, яка розтягнулася аж до Театрального майдану. Це зроблено з метою недопущення конфліктів. Також посилені заходи безпеки з боку оперативних служб, аби не допустити дрібних кишенькових крадіжок, запобігати хуліганським діям, припиняти факти жебракування.