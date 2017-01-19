Сьогодні у кранах тернополян тече незвичайна вода

У день Хрещення Господнього, 19 січня, священнослужителі традиційних християнських церков здійснили чин освячення води на водопровідних насосних станціях комунального підприємства «Тернопільводоканал».

Участь у заході взяв міський голова Сергій Надал, який зазначив, що особливо приємно, що чин освячення води провели священики усіх конфесій. Адже це ще раз підтверджує, що наше місто є єдиною дружньою громадою та духовним центром.

«У відомій українській колядці ідеться, що третій празник – Водохреща несе усім здоров’я. Адже усі вірять, що саме на Йордан вода має особливі цілющі властивості, – каже очільник Тернополя. – І саме у цей день ми традиційно освячуємо воду на тернопільських водопровідних насосних станціях, щоб у кранах тернополян текла освячена вода на добро, здоров’я та благополуччя».