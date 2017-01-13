Сьогодні у тернопільському музеї водитимуть Маланку

13 січня в обласному краєзнавчому музеї відбудеться новорічно-різдвяне святкування «Маланка щедрує музеєм». На гостей очікує ряд театралізовано-костюмованих зимових дійств.

А саме: «Маланка ходила, Василька просила», «Символи фауни та флори у народній обрядовості», «Дохристиянські вірування та традиції», «Від Свят-вечора до Різдва», «Дідух і все про наш дідух», «Коляд, коляд, колядниця», «Святкування Різдвяних свят Українською Повстанською Армією», «Другий Свят-вечір», «Відновлення різдвяно-новорічних традицій», «Новорічно-різдвяні свята на Майдані під час Революції Гідності».

Відвідувачі зможуть поласувати справжніми українськими пампушками, гарячим глінтвейном та іншими смаколиками, взяти участь у різноманітних різдвяних та новорічних акціях, подивитись незабутнє шоу.