Сьогодні у Тернополі починається загальноміська толока

Загальноміські толоки відбудуться 24-25 березня та 4-6 квітня 2017 року. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

У ці дні будуть впорядковані прибудинкові, прилеглі території, зелені зони та планується висадження зелених насаджень.

Нагадаємо, що толоки відбуваються у рамках двомісячника благоустрою, який триватиме до 30 квітня. За цей час усі відповідальні структури повинні привести у належний стан всю територію міста, зокрема заплановано прибирання усіма відповідальними структурами горищ та підвалів будинку, прибудинкових територій, скверів, парків, вулиць, тротуарів, доріг, тощо.