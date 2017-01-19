Новини Тернополя 

Спільно із військовослужбоцями  розділив  святу вечерю очільник Тернопільської облради Віктор Овчарук

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На другий святвечір до військовослужбовців Тернопільської окремої артилерійської бригади завітав голова обласної ради Овчарук. У солдатській їдальні зібралися військовослужбовці, керівництво бригади, військові капелани.

«Складаю Вам величезну і сердечну подяку від усього депутатського корпусу та тернопільського краю, – наголосив Віктор Овчарук. –  Нехай Господь кожному надсилає міцне здоров’я та наснагу. Низький уклін Вам, військовослужбовці, за те , що оберігаєте наше мирне життя, за те, що захищаєте  наш тил і кожного з нас».

Помолившись,  усі приступили до святочної вечері.

Артисти обласної філармонії подарували воякам колядки та різдвяні віншування.

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