Новини Тернополя 

Список людей Надала, які не можуть безкоштовно лікуватись в тернопільських лікарнях

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Після гучного обурення щодо встановлення плати за лікування та отримання освітніх послуг в м. Тернополі для мешканців інших міст, сіл та селищ активісти “Автомайдану” вирішили дослідити з ким в першу чергу укладе угоди про міжбюджетні трансферти ТМР. І звичайно першими будуть угоди аби вилікувати членів виконавчого комітету, адже не всі вони мають Тернопільську прописку. Так згідно поданих декларацій:

Остапчук Вікторія

Остапчук Вікторія Олександрівна зареєстрована в с. Великі Бережці, Кременецького р-ну, Тернопільської обл.

Стемковський Владислав

Стемковський Владислав Володимирович зареєстрований в Володимир-Волинському, Волинської обл.

 

 

 

 

 

Якимчук Петро

Якимчук Петро Миколайович зареєстрований в м. Житомир

Гаврилюк Сергій

Гаврилюк Сергій Васильович (новопредставлений член виконкому) за даними декларації проживає в Тернополі, проте в декларації у Сергія відсутня власна нерухомість чи нерухомість яка перебуває у користуванні в обласному центрі. Натомість Сергій Васильович володіє лише земельною ділянкою в Великому Глибочку.

Ось власне і перші претенденти на укладення міжбюджетних трансфертів, адже члени виконкому не будуть їздити лікуватися за місцем реєстрації, а воно (лікування), їм ох як потрібно, – йдеться в заяві активістів.

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