Новини Тернополя 

Список молоді, до якої прислухатиметься тернопільський мер

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Міський голова Тернополя Сергій Надал затвердив список персонального складу Молодіжної міської ради при Тернопільській міській раді. Відповідне розпорядження підписав мер вчора, 19 січня. У список ввійшло 44 людини.

1.      Антонів Артем – представник Студентської ради Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі.

2.      Бабчишин Наталія – представник Громадської організації « Ідея. Дія. Результат».

3.      Бабяк Руслан – представник Тернопільського обласного благодійного фонду «Майбутнє сиріт».

4.      Білінська Христина – представник Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодіжний центр працевлаштування».

5.      Величанська Валерія – представник Міського учнівського парламенту «Наснага».

6.      Гавриляк Назар – представник Студентського парламенту Тернопільського економічного національного університету.

7.      Горбунов Віталій – представник Тернопільської Обласної Молодіжної Громадської Організації “Молодіжна Реформація”.

8.      Грицьків Володимир – представник Громадського об’єднання «Твереза Тернопільщина».

9.      Драгущак Ірина – представник Місії «Комісія у справах молоді Тернопільсько–Зборівської єпархії Української Греко-Католицької церкви.

10.    Думка Соломія – представник Тернопільського міського товариства українських студентів католиків «Обнова».

11.    Дякович Вероніка – представник Тернопільського обласного осередку «Асоціація трудових об’єднань молоді України».

12.    Зарішняк Ольга – представник Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молода Просвіта».

13.    Кізюк Іван – представник Тернопільського громадського формування з охорони громадського порядку «Самооборона Тернопільщини».

14.    Колодій Ніна – представник Громадської організації «Школа вуличного танцю «NINO».

15.    Копищинська Ольга – представник Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив».

16.    Королюк Софія – представник Студентської ради технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

17.    Корольчук Сергій – представник Громадської організації «ЦЕНТР КОМУНІКАЦІЙНИХ СТУДІЙ».

18.    Костюк Ігор – представник Благодійного фонду «Фонд добрих людей».

19.    Лівінський Ярослав – представник Міського учнівського парламенту «Наснага».

20.    Марець Мар’яна – представник Тернопільської міської організації «Спілка української молоді в Україні».

21.    Маркопольський Сергій – представник Тернопільської обласної громадської організації «Перша Леді».

22.    Марціясь Ірина – представник Громадської організації «Інформаційно-правовий центр «Права людини».

23.    Мисак Микола – представник Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Молодіжний Націоналістичний Конгрес”.

24.    Миськів Микола – представник Громадської організації «Молодіжне об’єднання «Файне місто».

25.    Михнюк Андрій – представник Студентської ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

26.    Озарків Тарас – представник Тернопільського обласного осередок громадської організації «Українська студентська свобода».

27.    Парило Тарас – представник Тернопільської обласної молодіжної громадської організації «Галицькі зубри».

28.    Петрик Володимир – представник Тернопільського відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Стріт Воркаут України».

29.    Питель Павло – представник Громадської організації «Центр підтримки молодіжних ініціатив «Євромолодь».

30.    Питель Юрій – представник Тернопільського осередку молодіжної громадської організації «Молодий Народний Рух».

31.    Піскун Вероніка – представник Тернопільської міської дитячої громадської організації «ТИДИВИ».

32.    Приведа Оксана – представник Студентської ради Тернопільського національного університету ім. І. Пулюя.

33.    Сендецька Тетяна– представник Студентська рада ТНПУ ім..В. Гнатюка.

34. Сиротюк Дмитро – представник Тернопільської молодіжної громадської організації «ПЛАСТ».

35.    Тарасенко Павло – представник Тернопільської обласної громадської спортивно – масової організації «Тризуб» ім. Степана Бандери».

36.    Тарноруда Тарас – представник Тернопільської обласної громадської організації «Захист рідної землі».

37.    Тригуб Христина – представник Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Айсек в Україні».

38.    Федусь Христина – представник Тернопільського шкільного осередку при Тернопільській ЗОШ №10 ВДТО «КРОКС».

39.    Фігурка Володимир – представник Тернопільської обласної громадської організації «Рух «Світанок».

40.    Хомко Юрій – представник Міського учнівського парламенту «Наснага».

41.    Чорній Анастасія – представник Громадської організації «Молодіжний центр розвитку «МІСТ».

42.    Шимків Ольга – представник Громадської організації «Школа молодої еліти».

43.    Якимець Назар – представник Громадського об’єднання «Нове покоління Тернопільщини».

44.    Янюк Іван – представник Тернопільського осередку молодіжної громадської організації «Сокіл».

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