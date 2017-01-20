Список молоді, до якої прислухатиметься тернопільський мер
Міський голова Тернополя Сергій Надал затвердив список персонального складу Молодіжної міської ради при Тернопільській міській раді. Відповідне розпорядження підписав мер вчора, 19 січня. У список ввійшло 44 людини.
1. Антонів Артем – представник Студентської ради Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі.
2. Бабчишин Наталія – представник Громадської організації « Ідея. Дія. Результат».
3. Бабяк Руслан – представник Тернопільського обласного благодійного фонду «Майбутнє сиріт».
4. Білінська Христина – представник Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодіжний центр працевлаштування».
5. Величанська Валерія – представник Міського учнівського парламенту «Наснага».
6. Гавриляк Назар – представник Студентського парламенту Тернопільського економічного національного університету.
7. Горбунов Віталій – представник Тернопільської Обласної Молодіжної Громадської Організації “Молодіжна Реформація”.
8. Грицьків Володимир – представник Громадського об’єднання «Твереза Тернопільщина».
9. Драгущак Ірина – представник Місії «Комісія у справах молоді Тернопільсько–Зборівської єпархії Української Греко-Католицької церкви.
10. Думка Соломія – представник Тернопільського міського товариства українських студентів католиків «Обнова».
11. Дякович Вероніка – представник Тернопільського обласного осередку «Асоціація трудових об’єднань молоді України».
12. Зарішняк Ольга – представник Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молода Просвіта».
13. Кізюк Іван – представник Тернопільського громадського формування з охорони громадського порядку «Самооборона Тернопільщини».
14. Колодій Ніна – представник Громадської організації «Школа вуличного танцю «NINO».
15. Копищинська Ольга – представник Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив».
16. Королюк Софія – представник Студентської ради технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
17. Корольчук Сергій – представник Громадської організації «ЦЕНТР КОМУНІКАЦІЙНИХ СТУДІЙ».
18. Костюк Ігор – представник Благодійного фонду «Фонд добрих людей».
19. Лівінський Ярослав – представник Міського учнівського парламенту «Наснага».
20. Марець Мар’яна – представник Тернопільської міської організації «Спілка української молоді в Україні».
21. Маркопольський Сергій – представник Тернопільської обласної громадської організації «Перша Леді».
22. Марціясь Ірина – представник Громадської організації «Інформаційно-правовий центр «Права людини».
23. Мисак Микола – представник Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Молодіжний Націоналістичний Конгрес”.
24. Миськів Микола – представник Громадської організації «Молодіжне об’єднання «Файне місто».
25. Михнюк Андрій – представник Студентської ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».
26. Озарків Тарас – представник Тернопільського обласного осередок громадської організації «Українська студентська свобода».
27. Парило Тарас – представник Тернопільської обласної молодіжної громадської організації «Галицькі зубри».
28. Петрик Володимир – представник Тернопільського відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Стріт Воркаут України».
29. Питель Павло – представник Громадської організації «Центр підтримки молодіжних ініціатив «Євромолодь».
30. Питель Юрій – представник Тернопільського осередку молодіжної громадської організації «Молодий Народний Рух».
31. Піскун Вероніка – представник Тернопільської міської дитячої громадської організації «ТИДИВИ».
32. Приведа Оксана – представник Студентської ради Тернопільського національного університету ім. І. Пулюя.
33. Сендецька Тетяна– представник Студентська рада ТНПУ ім..В. Гнатюка.
34. Сиротюк Дмитро – представник Тернопільської молодіжної громадської організації «ПЛАСТ».
35. Тарасенко Павло – представник Тернопільської обласної громадської спортивно – масової організації «Тризуб» ім. Степана Бандери».
36. Тарноруда Тарас – представник Тернопільської обласної громадської організації «Захист рідної землі».
37. Тригуб Христина – представник Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Айсек в Україні».
38. Федусь Христина – представник Тернопільського шкільного осередку при Тернопільській ЗОШ №10 ВДТО «КРОКС».
39. Фігурка Володимир – представник Тернопільської обласної громадської організації «Рух «Світанок».
40. Хомко Юрій – представник Міського учнівського парламенту «Наснага».
41. Чорній Анастасія – представник Громадської організації «Молодіжний центр розвитку «МІСТ».
42. Шимків Ольга – представник Громадської організації «Школа молодої еліти».
43. Якимець Назар – представник Громадського об’єднання «Нове покоління Тернопільщини».
44. Янюк Іван – представник Тернопільського осередку молодіжної громадської організації «Сокіл».