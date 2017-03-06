Стало відомо, коли у Тернополі відремонтують частину парку Шевченка

Днями у Тернополя розпочалася реконструкція входу у парк імені Тараса Шевченка (в районі пам’ятнику Степану Бандері). Ремонтні роботи на цій ділянці триватимуть три місяці.

Підрядна організація вже розпочала демонтаж бордюрного каменю та старого покриття. Після цього розпочнуться роботи з облаштування нового покриття, ремонт підпірної стінки, оновлення зовнішнього освітлення та фасаду будинку на вул. Грушевського, 9, яка прилягає до площі. Також буде влаштовано перголу.

Загальна вартість проекту становить майже 8 млн. грн.