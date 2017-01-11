Стартувала реєстрація на пробне ЗНО

З 10 до 31 січня включно триває реєстрація на пробне ЗНО-2017. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання – важлива складова підготовки до загального ЗНО.

Для абітурієнтів це можливість ознайомитися із процедурою та стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам та структурі сертифікаційних робіт, виконати пробний тест та попрактикуватися в заповненні бланків відповідей, оцінити власний рівень навчальних досягнень, тощо.

Реєстрація здійснюється тільки через Інтернет. Бажаючим проходити пробне тестування у м. Тернополі необхідно зареєструватись на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти (www.test.if.ua) у розділі «Реєстрація на пробне ЗНО-2017».

Також необхідно:

Заповнити та роздрукувати на сайті форму заяви на пробне ЗНО з кодом та паролем інформаційної сторінки «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО» і квитанцією (-ями) на оплату проходження пробного ЗНО. Здійснити оплату на основі квитанції (-ій) на оплату проходження пробного ЗНО протягом семи робочих днів в установах будь-якого банку України. Вартість одного пробного тестування для областей, які підпорядковані Івано-Франківському регіональному центру оцінювання якості освіти – 129 грн. (без урахування банківського збору).

Квитанція про оплату вважається:

підтвердженням факту реєстрації на пробне ЗНО-2017; підтвердженням ознайомлення та згоди учасника з умовами проходження пробного тестування.

У разі неучасті особи у пробному ЗНО сплачені кошти не повертаються, але за особою залишається право отримати примірник тестового зошита і правильні відповіді до тестових завдань у триденний термін за адресою, вказаною у запрошенні (реєстраційній картці).

Запрошення (реєстраційна картка) роздруковується самостійно з інформаційної сторінки «Особистий кабінет учасника пробного ЗНО» на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти (www.test.if.ua) після 14 березня 2017 року.

У запрошенні (реєстраційній картці) вказується інформація про пункт(-и) пробного тестування м. Тернополя, у якому (-их) учасник буде проходити ПРО-ЗНО-2017.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Кожна особа може зареєструватись не більше як на 2 предмети, один з яких українська мова і література.

Графік проведення ЗНО:

01 квітня 2017 року (субота) – українська мова і література; 08 квітня 2016 року (субота) – англійська, німецька, французька, іспанська мови, біологія, географія, історія України, математика, російська мова, фізика, хімія.

Учасники пробного тестування повинні прибути до пункту пробного тестування до його початку, маючи з собою:

квитанцію про сплату вартості послуг з проведення пробного тестування; запрошення (реєстраційну картку); паспорт або свідоцтво про народження.



Контактні телефони:

У Івано-Франківському регіональному центрі оцінювання якості освіти: (0342)-75-09-75 (багатоканальний номер гарячої лінії), за яким можна отримати додаткову інформацію про зовнішнє незалежне оцінювання.

У м. Тернополі:

43-57-85 (вул. м. Кривоноса, 7а, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, Шайнюк Юрій Чеславович); 40-09-94 (бульвар Шевченка,1, Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу, Трофимчук Андрій Васильович).