Степан Бандера, як і Віктор Цой, живий

Пам’ять лідера української нації, борця за незалежність та становлення України як окремої суверенної держави – Степана Бандери, жива і в 2017-му. 1 січня, у день його народження, у Тернопільській області відбувся ряд урочистих заходів.

Участь у покладанні квітів до пам’ятника та урочистій академії взяли голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова обласної ради Віктор Овчарук, духовенство, держслужбовці, військові, представники інтелігенції та громадських об’єднань Тернопільщини.

«Степан Бандера тісно пов’язаний із Тернопіллям. Свого часу він жив у моєму рідному селі. З його особистістю пов’язані не лише легенди, але й реальні справи у становленні української державності. Бандера – це символ твердості, нескореності духу. Такі особистості формували історію і територію нашої держави. Наше завдання – щоб пам’ять про Героїв таких, як Степан Бандера, Роман Шухевич, Симон Петлюра та багатьох інших, продовжували генерувати патріотичну свідомість підростаючого покоління українців», – зазначив Степан Барна, голова Тернопільської ОДА.

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року. Він є відомим українським політичним діячем, одним із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, після розколу Організації українських націоналістів — голова Проводу ОУН-Б.