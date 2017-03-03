Стоп-кадр: як виглядав адмінбудинок Тернопільської міської ради до Першої світової війни

Як виглядав будинок міської ради Тернополя до Першої світової війни?

Ймовірний вигляд будинку до 1СВ

Стан Листопадової,5 до 1944р. 27 грудня 1927 року урочисто відкрито Офіцерське Гарнізонне Казіно, освячення якого зробив кс. А. Ратушний. На відкритті був офіцерський корпус на чолі з генералом бригади С. Соллогуб-Довойно, а також віце-воєвода Сєдлецкі та урядовий комісар міста К. Яворчиковскі.

Тернопіль 1540-1944. Історико-краєзнавча хроніка. Частина I (2010) І.Дуда

Стоп-кадр із відео 1954р

Джерело: краєзнавчий архів Тараса Циклиняка.