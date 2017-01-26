Страйкарі вже розблокували дорогу міжнародного значення на Тернопільщині

Акцію протесту на автомобільній дорозі міжнародного сполучення поблизу райцентру Збараж влаштували 26 січня перевізники збанкрутілого товариства. Водіям більше двох місяців не видають заробітну плату.

Як повідомив начальник Збаразького відділення поліції Віталій Присяжнюк, дана акція є санкціонованою – протестувальники заздалегідь повідомили про її проведення органи місцевого самоврядування. Для забезпечення правопорядку на місце події виїхали працівники поліції.

Перевізники безперервно рухалися на нерегульованому пішохідному переході поблизу райцентру, утворивши чималий затор на трасі. Аби врегулювати ситуацію, на місце події приїхав голова районної адміністрації. Після переговорів з представниками влади, люди розблокували проїзд. Однак продовжили блокувати виїзд з цукрового заводу. Страйк, як зазначили його учасники, продовжиться до повної виплати заборгованості.