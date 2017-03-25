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Майстер-клас у Тернополі: рецепти солодкого і солоного смузі від Костянтина Грубича

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Пам’ятаєте ведучого телепрограми «Не всі вдома» Костянтина Грубича? Тепер він веде програму «Знак якості» на СТБ, а ще рубрику «Смачна країна» на Громадському радіо. А в минулу п’ятницю Костянтин побував у Тернополі, де в рамках прес-паті на заводі «Молокія» показав майстер-клас з приготування розкішного смузі. «Погляд» підглянув для своїх читачів рецептики:)  

Смузі солоний (зелений)

Інгредієнти на одну загрузку блендера:

  • 900 мл білого питного йогурту;
  • 2 огірки;
  • 1 столова ложка солі;
  • 4 гілочки кропу;
  • 2 гілочки базиліку (листя);
  • 2 гілочки м’яти (листя);
  • 2 столові ложки соку лимона.

Спосіб приготування: помістити всі інгредієнти в чашу блендера. Йогурт залити останнім. Збити все до однорідної консистенції. Розлити у чотири склянки. Подавати з 1\2 стебла селери.

Смузі солодкий (білий)

 Інгредієнти на одну загрузку блендера:

  • 450 мл білого питного йогурту;
  • 450 мл молока 3,6%;
  • 1 склянка вівсяних пластівців;
  • 2 банани;
  • 4 столових ложки меду;
  • 1 чайна ложка меленої кориці.

Спосіб приготування: в чашу блендера помістити спочатку сухі інгредієнти (вівсянку, корицю), додати мед, банан і лише потім рідкі складові – молоко, білий йогурт. Збити все до однорідної консистенції і розлити в чотири склянки. Смачного!

Ірина Юрко.

Фото і відео автора.

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