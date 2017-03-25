Майстер-клас у Тернополі: рецепти солодкого і солоного смузі від Костянтина Грубича

Пам’ятаєте ведучого телепрограми «Не всі вдома» Костянтина Грубича? Тепер він веде програму «Знак якості» на СТБ, а ще рубрику «Смачна країна» на Громадському радіо. А в минулу п’ятницю Костянтин побував у Тернополі, де в рамках прес-паті на заводі «Молокія» показав майстер-клас з приготування розкішного смузі. «Погляд» підглянув для своїх читачів рецептики:)

Смузі солоний (зелений)

Інгредієнти на одну загрузку блендера:

900 мл білого питного йогурту;

2 огірки;

1 столова ложка солі;

4 гілочки кропу;

2 гілочки базиліку (листя);

2 гілочки м’яти (листя);

2 столові ложки соку лимона.

Спосіб приготування: помістити всі інгредієнти в чашу блендера. Йогурт залити останнім. Збити все до однорідної консистенції. Розлити у чотири склянки. Подавати з 1\2 стебла селери.

Смузі солодкий (білий)

Інгредієнти на одну загрузку блендера:

450 мл білого питного йогурту;

450 мл молока 3,6%;

1 склянка вівсяних пластівців;

2 банани;

4 столових ложки меду;

1 чайна ложка меленої кориці.

Спосіб приготування: в чашу блендера помістити спочатку сухі інгредієнти (вівсянку, корицю), додати мед, банан і лише потім рідкі складові – молоко, білий йогурт. Збити все до однорідної консистенції і розлити в чотири склянки. Смачного!

Ірина Юрко.

Фото і відео автора.