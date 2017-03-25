Майстер-клас у Тернополі: рецепти солодкого і солоного смузі від Костянтина Грубича
Пам’ятаєте ведучого телепрограми «Не всі вдома» Костянтина Грубича? Тепер він веде програму «Знак якості» на СТБ, а ще рубрику «Смачна країна» на Громадському радіо. А в минулу п’ятницю Костянтин побував у Тернополі, де в рамках прес-паті на заводі «Молокія» показав майстер-клас з приготування розкішного смузі. «Погляд» підглянув для своїх читачів рецептики:)
Смузі солоний (зелений)
Інгредієнти на одну загрузку блендера:
- 900 мл білого питного йогурту;
- 2 огірки;
- 1 столова ложка солі;
- 4 гілочки кропу;
- 2 гілочки базиліку (листя);
- 2 гілочки м’яти (листя);
- 2 столові ложки соку лимона.
Спосіб приготування: помістити всі інгредієнти в чашу блендера. Йогурт залити останнім. Збити все до однорідної консистенції. Розлити у чотири склянки. Подавати з 1\2 стебла селери.
Смузі солодкий (білий)
Інгредієнти на одну загрузку блендера:
- 450 мл білого питного йогурту;
- 450 мл молока 3,6%;
- 1 склянка вівсяних пластівців;
- 2 банани;
- 4 столових ложки меду;
- 1 чайна ложка меленої кориці.
Спосіб приготування: в чашу блендера помістити спочатку сухі інгредієнти (вівсянку, корицю), додати мед, банан і лише потім рідкі складові – молоко, білий йогурт. Збити все до однорідної консистенції і розлити в чотири склянки. Смачного!
Ірина Юрко.
Фото і відео автора.