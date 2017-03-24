Архітектор С.Гора показав, де у Тернополі буде вулиця Ігора Пелиха (відео)

24 березня на сесії міської ради депутати затвердили детальний план території мікрорайону «Північний» та присвоїли назви вулицям цього району. Їх наглядно на плані показав депутатам член правління Тернопільської обласної організації Національної спілки архітекторів України, головний архітектор проектів ТВП “Тернопільархпроект” Сергій Гора.

Основна вулиця мікрорайону – від вул.Київської до вул.Текстильної – вулиця Героїв Чорнобиля.

Друга існуюча магістральна вулиця – Яреми.

Вулиця Спортивна – залишається.

Замість Ововчевої – Липницького: від вул.В.Великого до вул.Київської.

З`явилися три місцеві вулиці:

Пелиха – від Текстильної до Яреми.

Іллєнка – від Київської до Спортивної.

Смакули – від Герїв Чорнобиля до Спортивної.

Міський голова зазначив, що назви вулиць з’явилися на підставі звернень громадських організацій Тернополя та пройшли відповідну процедуру обговорення.

Нагадаємо, назвати вулицю ім’ям відомого тернополянина Ігоря Пелиха вирішили депутати на сесії міської ради 27 листопада 2009 року. “З метою вшанування пам’яті тернополянина Ігоря Дмитровича Пелиха – відомого українського телепродюсера і телеведучого, лауреата найвищих в Україні професійних нагород у жанрі телемистецтва – премії «Телетріумф» та Спеціальної премії Національної ради з питань телебачення і радіомовлення “За особистий внесок у розвиток телебачення”, міська рада ВИРІШИЛА: Назвати іменем Ігоря Пелиха одну з новозбудованих вулиць міста Тернополя у мікрорайоні “Північний”.

Вовк Любов