Без мене мене жинили, або Нездорова ситуація у земельній комісії Тернопільської міської ради

– Як голова земельної комісії, я до порядку денного питання внесення про змін до генплану не включав, бо вважаю його незаконним, – прокоментував термінове засідання земельної комісії ввечері 13 лютого без його участі, тобто з порушенням регламенту міськради, депутат Андрій Шкула.

За словами Андрія Шкули, згідно з законодавством, питання, яке не розглянули на комісії, не може розглядатися на сесії. Цього разу саме йшлося про проект змін до генерального плану Тернополя. “Знаючи мою позицію, ввечері 13 лютого відбувається ще одна земельна комісія. Скликана не мною, хоч згідно з регламентом міської ради її скликає лише голова комісії. У телефонному дзвінку за 15 хвилин до початку роботи комісії мені сказали, що її збирає міський голова Сергій Надал. Не розумію логіки: як міський голова може збирати незалежних депутатів на комісію – це суперечить здоровому глузду, регламенту і законодавству. Але, призначивши секретаря комісії (Володимира Бліхара – ред.) і заступника голови комісії (Любомира Балука – ред.), комісія навіть без голови розгляне будь-яке питання і воно піде на сесію міської ради”, — сказав Андрій Шкула під час круглого столу у тернопільському прес-клубі.

До цього виконуючим обов’язки секретаря комісії був представник ВО «Свобода» Роман Навроцький.

Ситуацію прокоментував Любомир Балук — депутат Тернопільської міської ради (округ №31, «Громадянська позиція»), якого обрано заступником голови земельної комісії: “Я так само, як і Андрій Шкула, отримав повідомлення від міської ради о 16:50 год. про те, що о 17:30 год. відбудеться комісія. Я запитав, хто скликає комісію, відповіли – міський голова. Ми прийшли на комісію о 17:30. Голови комісії та кількох депутатів не було. Кворум був – 5 з 8 осіб присутні. Одне питання, яке розглядалося – питання заміни секретаря земельної комісії, ним обрано Володимира Бліхара. Перед початком роботи комісії керівник юридичного управління міської ради сказав, що міський голова має право збирати комісію”.