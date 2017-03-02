«Даємо Уряду шанс зреагувати», – Гриценко про перспективу ГЕСів на Дністрі

Користуючись нагодою, «Погляд» запитав у лідера партії “Громадянська позиція” Анатолія Гриценка, який сьогодні перебуває в Тернополі з робочим візитом, про його позицію щодо будівництва гідроелектростанцій на Дністрі.

– Дякую Петру Ландяку (депутат Тернопільської міської ради – ред.), який підняв цю проблему на загальнодержавний рівень, – зазначив Анатолій Гриценко. – Я офіційно звернувся з листом до прем’єр-міністра Гройсмана, де виклав ключові застереження, аби не було зроблено трагічної помилки. У зверненні пропоную такий механізм: утворити робочу групу на чолі з профільним віце-прем’єром із залученням профільних міністреств, представників місцевих адміністрацій Івано-Франківської і Тернопільської областей, обласних рад, науковців, аби впродовж місяця провести всебічну експертну оцінку і запропонувати рішення. Якщо буде чесна позиція, то буде прийнято рішення зупинити процес будівництва ГЕСів. Місяць, який відводиться законом про звернення, ще не минув. Чекаємо відповіді Гройсмана. Ясна річ, що питання енергетики важливе, але питання умов життя, збереження довкілля важливіші. Якими механізмами можна зупинити будівництво ГЕСів? Якщо влада працює нормально – в інтересах людей, – вона почує звернення науковців, екологів, громадськості. Якщо не почує – наривається на протестні дії різного характеру, зокрема і масового. Коли справа доходить до втручання в стиль життя, до впливу на здоров’я і довкілля, люди тоді включають всі механізми захисту своїх прав. І правильно роблять! Наголошую: згідно з законом про основи національної безпеки України, на першому місці держава повинна захищати громадянина, на другому – суспільство, тільки на третьому – держава. Якщо інтереси, права і свободи людини не захищаються державою, значить: людина буде захищати їх сама. Даємо шанс уряду зреагувати».