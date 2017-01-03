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Деталі Тернополя. У своєму органічно-неорганічному світі

Irena Прокоментуй!

Окрема частина улюблених деталей виходить за межі міста. 

Це ті деталі, котрі обплетені гілками, листям, стеблами, такі, до яких не дістається господарська рука, і органіка врізається, переплітаючись, із неорганікою.

Такі речі, ніби перебувають у своєму світі. Вони самодостатні у своєму середовищі. І саме це робить їх, як на мене, особливими. Пожухла трава дивним чином пасує порепаній фарбі та відтіняє їхній колір. Не розбереш, хто з них мімікрує під кого. Вони сплітаються, і не відрізниш, де холод металу переходить у ледь животіючи тепло стебел, листя, стовбурів.

Анна Золотнюк.

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