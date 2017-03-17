Терміново потребує допомоги 15-річний Валентин Шалева з Тернополя

У 15-річного тернополянина вночі з 14 на 15 березня стався інсульт. Зараз хлопець у тяжкому стані в реанімації. Рідні просять про допомогу на лікування.

– Йому зробили складну операцію на мозок, яка тривала чотири години, – розповідає мама Валентина Світлана Шалева. – Зараз він у реанімації в обласній дитячій лікарні. Лікарі кажуть, що шансів мало, але ми просимо в Бога, щоб все було добре.

Що спричинило інсульт у 15-річного хлопця лікарі сказати не можуть. Мама Валентина каже, що її син був спокійним, стресів не було.

– Може бути, що причина в гормональних змінах, бо це якраз перехідний період, – додає пані Валентина. – Але зʼясовувати причину зараз не головне. Головне, щоб він одужав.

На лікування Валентина Шалева щодня потрібні кошти. Рідні просять небайдужих допомогти.

Довідка

Контактний номер до мами Валентина – 067-172-93-89. Кошти на лікування можна перераховувати на рахунок ПриватБанку 5168 7420 2164 5563 Шалева Світлана Петрівна.

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