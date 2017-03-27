Директора «Укрпошти» в Тернопільській області обирали під грифом «секретно»

Нещодавно відбувся відкритий конкурс на заміщення вакантної посади керівника дирекції «Укрпошта» в Тернопільській області. «Відкритість» ця, як виявилося, лише теоретична. Бо на практиці конкурс відбувався майже під грифом «секретно».

За словами в. о. гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, загалом в рамках конкурсу свої кандидатури на посаду директора «Укрпошти» в Тернопільській області подали 53 особи. Наступним етапом був так званий «онлайн-тест на чесність», сюди допустили певну кількість претендентів. Хоча ті, хто не пройшов перший етап, не були про це повідомлені аж до завершення всіх етапів конкурсу. Тих, хто пройшли тест, запросили на інтерв’ю з департаментом персоналу. Відтак, до остаточного етапу в Тернополі дійшли чотири кандидати: діючий директор Василь Юрчишин, колишній працівник «Нової пошти», двоє інших з банківської сфери.

24 березня на завершальний етап конкурсу в Тернополі за участю в. о. гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського затято не допускали журналістів. Працівники пошти аргументували це тим, що потерпають за персональні дані претендентів, які не виграють у конкурсі. «Перемагає лише один, а іноді в конкурсі беруть участь керівники великих організацій, – прокоментував Ігор Смілянський. – Хто не переможе, повернеться на поточну роботу. Ми робимо все, щоб захистити цих людей від втрати місця роботи. Були випадки, коли я ще не встиг завершити конкурс, а всі прізвища кандидатів вже оприлюднили в ЗМІ».

Ми ж вважаємо, що така інформація є суспільно-значимою. Адже мова йде про те, хто буде керувати обласною Укрпоштою, де 100 % акцій належить державі, зокрема Міністерству інфраструктури України. Врешті-решт журналісти таки потрапили на засідання комісії, але без фото та відео камер. На конкурсі як сторонній спостерігач був присутній перший заступник голови Тернопільської ОДА Іван Крисак, який у зв’язку з робочою зайнятістю залишив засідання комісії ще під час виступу першого кандидата.

У розмові з журналістами в. о. гендиректора Укрпошти кілька разів наголошував, що не допустить політичних ставлеників на посаду керівника Укрпошти в області. Мовляв, коли у кандидата є жорстка політична позиція, комісія запитує у нього, чи готовий вийти з політичної партії. «Часто люди кажуть «ні», – сказав Ігор Смілянський. – Автоматично такий кандидат не зможе працювати в нас. Я сам дізнався прізвища осіб, які пройшли до останнього етапу, за дві години до початку засідання комісії, аби нікому не спало на думку «домовлятися» зі мною про призначення».

В результаті у фінал пройшли двоє: поточний директор Василь Юрчишин (неодноразовий кандидат у депутати від Комуністичної партії України), та колишній працівник «Нової пошти». Станом на 15:30 год. 27 березня, офіційного рішення про призначення не було.

Ймовірно, обоє фіналістів конкурсу працюватимуть у дирекції «Укрпошта» у Тернопільській області – хтось керівником, хтось першим заступником.