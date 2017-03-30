Фільм «Маленькі історії незвичайного міста» показали на стіні тернопільської Катедри

У файному місті стартував сезон вуличного кіно. Вчора кілька десятків тернополян зібралися поблизу Катедрального собору, щоб разом переглянути фільм про історію Тернополя.

Разом з однодумцями ми об’єдналися разом, щоб розвивати туризм у нашому місті, – каже голова ГО «City Project» Андрій Кір. – Але сьогодні ми маємо таку ситуацію, що самі тернополяни не знають історії рідного місті. Кілька років тому відзняли чудовий фільм «Маленькі історії незвичайного міста», який відкриє багато цікавих сторінок історії. Сподіваюся, переглянувши його, містяни трішки по-іншому глянуть на наш рідний Тернопіль.

На перегляд фільму прийшли і його творці Андрій Кулян, Василь Мізюк та Олексій Широков.

Цей фільм допоможе тернополянам більше зрозуміти та полюбити, відчути корені міста та його душу, менше нищити, більше зберігати його традиційну суть – старі вулиці, будівлі, вигляд міста, яким воно було колись,- кажеОлексій Широков. – Коли люди знають історію свого міста, вони більше його цінують і дорожать ним.Тоді вони з гордістю говорять – «Я – тернополяни». Ми хотіли б переконати усіх, що Тернопіль – це місто, яким варто цікавитися. Це не якась нутодина, не перелік дат і цифр. Тернопіль – це жива історія, яка біля нас.

Подивитися фільм зібралися тернополяни різного віку – і діти, і молодь, і люди похилого віку. Перед початком показу виступили місцеві музиканти, які створили особливу атмосферу дійства. Глядачі із захопленням переглядали стрічку. Можна було почути багато схвальних відгуків і побажання, аби таких вечорів було більше цієї весни і літа.